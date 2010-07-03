Более 80% россиян считают себя счастливыми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство россиян в разной степени считают себя счастливыми. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.

В частности, счастливыми себя ощущают 81% россиян. 17% граждан чувствуют себя скорее или определенно несчастными.

29% чувствуют себя счастливыми благодаря наличию семьи. 22% делают счастливыми здоровье и жизнь их собственная и близких. Хорошая работа приносит счастье 13% граждан, наличие детей – 12% и общая удовлетворенность жизнью – 12%.

Если же опрошенные чувствуют себя несчастными, то это, как правило, связано с материальными трудностями – 15%. Плохое положение дел в стране беспокоит 10%, плохое состояние здоровья – 5%, а низкий уровень и задержка зарплаты приносят несчастье 5%.

Опрос проводился 15 ноября и затронул 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Экспертам удалось выяснить, где работают самые счастливые россияне. Оказалось, что наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики. На втором месте – сфера госслужбы и НКО, на третьем – управление персоналом.

Наименее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы автобизнеса, а также представители рабочего персонала. По регионам наиболее счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского АО и Краснодарского края. Самыми несчастными признали себя россияне из Ставропольского и Пермского краев.

Ранее сообщалось, что патриотизм, чувство долга и справедливость являются главными традиционными ценностями для россиян. Наиболее непопулярной ценностью для россиян стало чинопочитание как уважение к власти. Граждан интересует эффективность работы государственных служащих, а не их положение на служебной лестнице.

