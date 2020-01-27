Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне в среднем по стране хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц.

Как сообщает RT, на зарплату от 100 тысяч до 200 тысяч рублей рассчитывают 26% респондентов. Заработок менее 30 тысяч рублей в месяц устроил бы 4% опрошенных.

Уровень желаемого заработка отличается в зависимости от региона. В Москве идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 102 тысячи рублей. Жители Новосибирска хотели бы получать 90 тысяч рублей, Нижнего Новгорода – 70 тысяч.

Мужчины в среднем по стране хотели бы зарабатывать 103 тысячи рублей, а женщины – 80 тысяч рублей. В опросе участвовали 6,7 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Сервис по поиску работы Superjob выяснил, что около 29% россиян хотели бы получать зарплату и не работать. Однако 58% респондентов добавили, что для них работа связана не только с деньгами, но и с возможностью развиваться.

Оказалось, что имидж обеспеченного безработного чаще всего привлекает участников опроса в возрасте 25–34 лет (32%). Процент таких желающих среди молодежи до 24 лет меньше – 23%.