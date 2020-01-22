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Общество

22 января, 13:31

Треть россиян хотят получать зарплату, но не работать

общество

Фото: depositphotos/Tiko0305

Около 29% россиян признались, что хотели бы получать зарплату и не работать, однако 58% респондентов отметили, что для них работа связана не только с деньгами, но и с возможностью развиваться. Такие результаты своего опроса привел сервис по поиску работы Superjob, сообщает ТАСС.

"Возможность не работать и при этом получать зарплату привлекает практически 3 из 10 россиян (29%). В противовес им 58% респондентов считают, что работа – это не только деньги, но и возможность развития, самореализации, общения", – уточнили в Superjob.

Кроме того, результаты опроса продемонстрировали, что имидж обеспеченного безработного чаще всего привлекает респондентов в возрасте 25–34 лет (32%). Отмечается, что процент таких желающих среди молодежи до 24 лет меньше – всего 23%.

Желание сидеть дома, если бы за это платили заработную плату, больше всего характерно для представителей таких профессиональных групп, как сметчики (48%), менеджеры по рекламе (47%) и переводчики (43%). Такая возможность меньше всего привлекает программистов (27%), юристов (26%) и директоров компаний (21%).

Сообщается, что исследование проводилось 15–16 января 2020 года. В опросе приняли участие 1600 трудоспособных граждан РФ старше 18 лет со всей России.

Ранее Институт социологии ФНИСЦ РАН сообщил, что, согласно опросу, более половины россиян не считают упорный труд гарантией успешной жизни.

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