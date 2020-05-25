В Госдуме поддержали идею обязать компании оплачивать расходы работников на "удаленке"

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил Москве 24 о готовности поддержать инициативу, обязывающую компании компенсировать дополнительные расходы своим сотрудникам на "удаленке". По его мнению, современные реалии предполагают внесение изменений в Трудовой кодекс.

"Мы живем сегодня в совершенно новых условиях, когда используется удаленный формат работы или гибридный. Несколько дней – удаленно, а несколько – в офисе или организации. Очевидно, что все эти реалии будут влиять на корректировку трудового законодательства", – считает Нилов.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях сотруднику, работающему удаленно, нет необходимости в дополнительных условиях от работодателя. Например, он уже имеет все необходимые программы в своем компьютере. Однако Ярослав Нилов заявил о необходимости внесения поправок в Трудовой кодекс, касающихся данного вопроса.



Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Я полагаю, что эти вопросы могут оговариваться в трудовом договоре, но какие-то рамки для того, чтобы это все грамотно обговаривать, стоит прописать в Трудовом кодексе. Новый формат трудовых отношений, корректировка Трудового кодекса – это тема ближайшего будущего.

Нилов уточнил, что более конкретные выводы можно будет сделать только после внесения одобренного Минтрудом текста законопроекта на рассмотрение Государственной думы.

"Сейчас многие озабочены появлением нового формата отношений. Необходимость законодательных уточнений – это факт. Поэтому работа будет продолжена", – резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что компании намерены обязать к возмещению расходов сотрудников, трудящихся в дистанционном формате. Соответствующая инициатива включена в проект поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе.

В частности, предлагается компенсировать затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерные программы.

Такое положение было разработано Федерацией независимых профсоюзов России. Предполагается, что инициатива будет рассмотрена в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В министерстве труда РФ также поддерживают инициативу по урегулированию спорных вопросов при организации работы в удаленном режиме. В настоящее время обсуждение конкретных норм по данному вопросу продолжается.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, ведомство уже готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы, согласно которым гарантируется формирование официальных трудовых отношений.