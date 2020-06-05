Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

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Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, в каких отраслях предлагают самые высокие зарплаты, передает RT.

Специалисты провели собственное исследование, в ходе которого определили, что самые высокие зарплаты предлагают в сфере логистики и сотрудникам склада. В среднем работники получают до 155 тысяч рублей в месяц.

При этом аналитики подчеркнули, что чаще всего работодатели в данной области отдают предпочтения водителям с личными автомобилями и водителям экспедиторам.

Также высокую зарплату предлагают в сфере судоходства – около 154 тысяч рублей. Однако, как отмечают специалисты, некоторые работодатели в этой отрасли предлагают соискателям еще выше зарплату. К таким в том числе относятся вакансии матроса.

Специалисты по работе с недвижимостью также могут рассчитывать на высокую зарплату. Средний максимальный заработок в этой отрасли превышает 140 тысяч рублей. Также аналитики выделяют вакансии в стартапах.

Ранее сообщалось, что в некоторых рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшем будущем ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.

По мнению экспертов ВНИИ труда, в перспективе может вырасти доля дистанционной занятости в сфере торговли. Они объясняют это развитием электронных сервисов продаж и востребованности доставки товаров.

Кроме того, больше экспертов, которые будут работать в дистанционном формате, могут задействовать в финансовых, страховых, государственных услугах, а также в консультациях для бизнеса.

