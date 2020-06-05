Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, в каких отраслях предлагают самые высокие зарплаты, передает RT.
Специалисты провели собственное исследование, в ходе которого определили, что самые высокие зарплаты предлагают в сфере логистики и сотрудникам склада. В среднем работники получают до 155 тысяч рублей в месяц.
При этом аналитики подчеркнули, что чаще всего работодатели в данной области отдают предпочтения водителям с личными автомобилями и водителям экспедиторам.
Также высокую зарплату предлагают в сфере судоходства – около 154 тысяч рублей. Однако, как отмечают специалисты, некоторые работодатели в этой отрасли предлагают соискателям еще выше зарплату. К таким в том числе относятся вакансии матроса.
Специалисты по работе с недвижимостью также могут рассчитывать на высокую зарплату. Средний максимальный заработок в этой отрасли превышает 140 тысяч рублей. Также аналитики выделяют вакансии в стартапах.
Ранее сообщалось, что в некоторых рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшем будущем ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
По мнению экспертов ВНИИ труда, в перспективе может вырасти доля дистанционной занятости в сфере торговли. Они объясняют это развитием электронных сервисов продаж и востребованности доставки товаров.
Кроме того, больше экспертов, которые будут работать в дистанционном формате, могут задействовать в финансовых, страховых, государственных услугах, а также в консультациях для бизнеса.
"Это наш город": в столице выросло число актуальных вакансий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: