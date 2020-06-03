Онлайн-вебинары по развитию карьеры проведут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты центра развития карьеры и Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения обсудят с москвичами изменения на рынке труда, передает портал мэра и правительства Москвы.

Присоединиться к вебинарам можно будет 6 июня в рамках онлайн-встречи "PROкарьеру в кризис". Ее организует центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ.

Мероприятие будет состоять из трех секций, в рамках которых эксперты проведут 11 вебинаров. На первом занятии участникам проекта расскажут о поиске работы в период распространения коронавируса. На второй встрече эксперты обсудят нюансы построения карьеры с нуля.

Третья секция включает индивидуальные консультации с экспертами, в рамках которых участники смогут разобрать свое резюме и составить правильное сопроводительное письмо.

"Это позволит соискателям сориентироваться в происходящих изменениях на рынке труда и адаптировать свою тактику трудоустройства под новые потребности", – подчеркнул руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Принять участие в онлайн-встрече могут все желающие, в особенности занятия подойдут находящимся в поиске работы людям, студентам и выпускникам. Серия вебинаров пройдет на интерактивной образовательной платформе комплекса с 11:00 до 17:00. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

Ранее сообщалось, что в некоторых рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшем будущем ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.

По мнению экспертов ВНИИ труда, в перспективе может вырасти доля дистанционной занятости в сфере торговли. Они объясняют это развитием электронных сервисов продаж и востребованности доставки товаров.

Кроме того, больше экспертов, которые будут работать в дистанционном формате, могут задействовать в финансовых, страховых, государственных услугах, а также в консультациях для бизнеса.

