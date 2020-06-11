Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает Агентство "Москва".

"Именно в это время, когда экономика города начинает оживать, возобновляется работа предприятий, и было предложено ввести такую программу. Инициаторы – около 20 компаний – обратились в Торгово-промышленную палату", – рассказал Немерюк во время пресс-конференции, посвященной запуску данной программы.

Он обратил внимание, что подобные программы реализуются практически по всему миру, когда власти предоставляют различные сертификаты и купоны. Такие действия помогают бизнесу в выходе после небольшой рецессии, подчеркнул Немерюк.

В результате столичные бизнесмены готовы предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тысячах магазинов. Так, москвичи через приложение "Активный гражданин" получат свыше 2 миллионов подарочных сертификатов. Программа поддержки жителей столицы начнется 25 июня.

При этом получить сертификаты смогут жители Москвы, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию. "Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит некие баллы, которые будут разыграны", – добавил руководитель департамента торговли и услуг.

Известно, что воспользоваться сертификатами можно будет до 31 декабря этого года. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования.