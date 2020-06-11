Более 260 млрд долларов составил объем иностранных инвестиций в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве, согласно данным Банка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций на 1 января текущего года составил 260,2 миллиарда долларов. Это почти половина всех иностранных инвестиций в России, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, крупнейшие вложения поступили из Германии, Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США.

"Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость", – приводятся в материале слова Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, проекты с привлечением иностранных инвестиций способствуют развитию Москвы и обеспечивают население рабочими местами.

"Поэтому для поддержки новых инвестпроектов в сфере промышленного производства город предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки", – пояснил Прохоров.

Ранее Ефимов рассказал, что объем инвестиций в основной капитал столичных компаний в первом квартале составил 452,5 миллиарда рублей, что на 14,9 процента выше, чем годом ранее. При этом доля внебюджетных инвестиций составила 81,7 процента, отметил заммэра. Вложения направлены в реконструкцию, модернизацию производства и закупку нового оборудования.