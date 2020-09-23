Промкомплексы Москвы экономят до 2,2 млрд рублей в год – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Статус промышленного комплекса присвоили 56 столичным предприятиям. Он дает всем им в совокупности возможность экономить порядка 2,2 миллиарда рублей в год, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"За последние пять лет совокупный объем инвестиций промышленных комплексов города превысил 36,2 миллиарда рублей, при этом общая ежегодная экономия всех промкомплексов Москвы составляет около 2,2 миллиарда рублей", – заявил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, на таких предприятиях трудятся почти 65 тысяч человек.
При этом, как уточняет Ефимов, сэкономленные средства помогают предприятиям развивать свое производство. Так, 56-м по счету предприятием, получившим статус промышленного комплекса, стал завод измерительных приборов "Вика Мера". В результате данная компания теперь обладает правом на налоговые льготы, предусмотренные столичным законодательством. Ставка регионального налога на прибыль будет снижена с 17 до 12,5%.
В 2020 году в список промышленных комплексов вошли еще два столичных предприятия. Ими стали "Бакор" и "Регион".
"Полученный статус позволит компаниям ежегодно экономить почти 125 миллионов рублей", – добавляет руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.
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