Первый компонент "Спутника V" получили 17 тыс человек в столичном регионе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V" в Москве и Московской области получили около 17 тысяч человек. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

"Вакцина "Спутник V" двухкомпонентна, <...> жители Москвы и Московской области, 17 тысяч испытуемых получили первый компонент", – заявил специалист.

По словам Гинцбурга, второй компонент ввели уже порядка 6 тысячам пациентов.

Ранее эксперт центра Гамалеи рассказал, что ситуация с коронавирусом в России может стать управляема через 10–12 месяцев при условии массовой вакцинации.

В РФ также ведутся работы по созданию объединенной вакцины против гриппа и коронавируса. Об этом заявил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

