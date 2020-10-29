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Владимир Путин заявил, что России не к кому идти с протянутой рукой, в связи с чем стране необходимо придерживаться правил по сохранению здоровой экономической ситуации.

"Нам не к кому идти с протянутой рукой, поэтому мы должны все-таки придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы, и именно для того, чтобы уверенность наших партнеров, в том числе частных инвесторов – сегодняшних и будущих, – чтобы сохранить в них уверенность в фундаментальных основах здорового развития российской экономики", – подчеркнул Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Глава государства добавил, что политика в этой сфере будет строиться из этих принципов. Он отметил, что в странах Европы наблюдается другая ситуация.

"Хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью. Вы понимаете, кого я имею в виду – Федеративную Республику [Германия]", – заявил Путин.

Ранее глава государства отметил, что в России не планируется введение тотальных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что в РФ не будет положения, когда экономика и бизнес "фактически полностью останавливается".