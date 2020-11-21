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Общество

17:09

Путин назвал массовую безработицу главным риском пандемии COVID-19

общество политика

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин, выступая на саммите Группы двадцати (G20) заявил, что пандемия коронавируса запустила системный экономический кризис, подобного которому мир не знал со времен Великой депрессии, сообщает ТАСС.

Президент РФ назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году.

"Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности", – отметил Путин.

Он добавил, что уже миллионы людей лишились своих рабочих мест и доходов из-за коронавируса.

Ранее Путин назвал возможный спад ВВП России в 2020 году. По его словам, снижение этого экономического показателя в РФ составит приблизительно 3,9%. Аналогичная отрицательная динамика ожидается и в странах – участницах АТЭС.

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