Путин оценил возможный уровень падения ВВП России

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Владимир Путин назвал возможный спад ВВП России в 2020 году. Об этом президент заявил в ходе выступления на саммите АТЭС, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, снижение этого экономического показателя в РФ составит приблизительно 3,9%.

Аналогичная отрицательная динамика ожидается и в странах – участницах АТЭС.

"...суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,5%", – заявил Путин.

Что касается мировых показателей, то, по существующим прогнозам, глобальный ВВП в 2020 году сократится на 4,4%.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее спрогнозировал падение ВВП России в пределах 4% и 5%. По его словам, изначально специалисты ожидали снижение вплоть до 8%.