Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в этом году. Он сказал, что ситуация в экономике сейчас лучше, чем прогнозировалась в начале пандемии, сообщает RT.
"По моему прогнозу, падение будет больше 4%, может быть, даже почти 5%. Но точно где-то между 4 и 5%", – рассказывает Кудрин.
Он добавил, что весной в связи с ситуацией с пандемией ожидалось снижение ВВП на 8% по итогам 2020 года. "Это было связано с тем, что Россия переживала и шок пандемии, остановки предприятий в ряде регионов, и шок низких цен на нефть", – обратил внимание Кудрин.
При этом Кудрин отметил, что с возобновлением сделки ОПЕК+ стоимость нефти вышла на комфортный для российской экономики уровень. Она восстановилась до 40 долларов за баррель. "Это намного лучше, чем та цена, к которой мы готовились", – пояснил глава Счетной палаты.
Ранее Кудрин дал прогноз по ценам на нефть. Он подчеркнул, что резкие колебания цен на нефть могут произойти в случае усиления мирового кризиса, но, как считает Кудрин, ко второй волне пандемии все страны будут относиться иначе, чем к первой.
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