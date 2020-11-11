Госдума повысила НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей

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Госдума приняла закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год.

В документе говорится, что увеличение налоговой ставки даст бюджету в 2021 году порядка 60 миллиардов рублей, в 2022 году – 64 миллиарда рублей и в 2023 году – 68,5 миллиарда.

В комитете Госдумы по бюджету и налогам отметили, что новый механизм налогообложения доходов физлиц не влечет за собой введения новой обязанности по подачи налоговой декларации. Это, по словам депутатов, соответствует налоговой политике и упрощению налогового администрирования.

В июне с предложением повысить ставку налога выступил Владимир Путин. По его словам, средства от повышения НДФЛ будут окрашены в бюджете и будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.

Глава государства отмечал, что повышение ряда налогов является вполне оправданным шагом, который ведет к развитию и справедливости фискальной системы страны.

