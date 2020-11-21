В Госдуме предложили ввести новую категорию безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит категорию "вынужденно безработных".
Предполагается, что они будут претендовать на пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
В нем отмечается, что в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса, многие индивидуальные предприниматели приостановили свою деятельность.
В результате это привело к задержкам и невыплатам зарплат, тогда как по законодательству граждане, не обеспеченные своим работодателем работой, не признаются безработными.
Согласно документу, работодатель в период действия ограничений снимает с себя обязанность платить зарплату, но при этом он обязан не расторгать по своей инициативе трудовой договор.
Ранее Минтруд из-за роста цен на продукты питания предложил увеличить размер прожиточного минимума до 11 468 рублей, что на 625 рублей больше текущих значений.
В то же время замминистра труда Ольга Баталина указала, что прожиточный минимум пенсионеров в РФ занижен, а ситуацию исправят с помощью новой методики расчета.
В России хотят изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ
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