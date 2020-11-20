Путин назвал вакцины от COVID-19 из России безопасными и эффективными

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Владимир Путин заявил, что обе российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны. Об этом президент рассказал на саммите АТЕС в формате видеоконференции, передает РИА Новости.
"Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям – они абсолютно безопасны и эффективны", – заявил глава государства.
Путин напомнил, что в стране созданы и зарегистрированы две вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Кроме того, на завершающей стадии испытаний находится третий препарат.
По словам президента, на данный момент в РФ постепенно разворачивается массовое изготовление вакцин от COVID-19. Путин также отметил, что с рядом зарубежных партнеров обсуждаются как поставки препарата, так и создание местного производства.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.
В Минздраве назвали эффективность препарата "Спутник V" чрезвычайно высокой. По словам директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елены Байбариной, это стало известно в ходе третьего этапа клинических испытаний.
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