Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная погода с мокрым снегом и гололедицей ожидается в столичном регионе. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Синоптики рассказали, что днем столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалисты сообщили, что с утра четверга до конца пятницы в городе прогнозируется снегопад. Они уточнили, что в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков, а прирост снега может составить от 5 до 10 сантиметров.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили водителей учитывать фактор снегопада при планировании своих поездок и при возможности пересесть на общественный транспорт. Специалисты добавили, что в непогоду на дорогах снижается видимость, что может привести к авариям.

Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще. Эксперты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем.

