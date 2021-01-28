Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Облачная погода с мокрым снегом и гололедицей ожидается в столичном регионе. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Синоптики рассказали, что днем столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
Ранее специалисты сообщили, что с утра четверга до конца пятницы в городе прогнозируется снегопад. Они уточнили, что в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков, а прирост снега может составить от 5 до 10 сантиметров.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили водителей учитывать фактор снегопада при планировании своих поездок и при возможности пересесть на общественный транспорт. Специалисты добавили, что в непогоду на дорогах снижается видимость, что может привести к авариям.
Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще. Эксперты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем.
Метеорологи предупредили о надвигающемся на Москву снегопаде
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