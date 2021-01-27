Москвичей предупредили о снегопаде до вечера четверга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Повышенный уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе 28 января из-за снегопада. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения начнет действовать с 3:00 28 января и продлится до 21:00 этого дня. Ожидается обычный и мокрый снег", – говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают о сильной гололедице в четверг.

Ранее специалисты сообщили, что с утра четверга до конца пятницы в городе прогнозируется снегопад. Они уточнили, что в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков, а прирост снега может составить от 5 до 10 сантиметров.