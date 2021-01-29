Сильный снегопад накроет столицу в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В выходные жителей Москвы ожидают незначительное похолодание и снег. В начале февраля прогнозируется более заметное понижение температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В субботу и воскресенье начнется небольшое понижение. Ночью температура будет на уровне минус пяти – минус трех градусов, а днем – минус 2–3", – сказал Вильфанд.
По его словам, в столице пойдет небольшой снег с ночи субботы, понизится атмосферное давление.
"В воскресенье прогнозируется уже вполне заметный снегопад. Ветер достигнет 17 метров в секунду. Высота снега в Москве за пятницу, субботу и воскресенье увеличится на 7–12 сантиметров", – пояснил Вильфанд.
Специалист отметил, что с началом февраля начнется "возвращение к более-менее нормальной зиме".
"Новый месяц начнется с понижения температуры. В ночь на 1 февраля будет минус 5 – минус 10 градусов, днем – от минус 4 до минус 2 градусов мороза", – рассказал он.
Вильфанд отметил, что до конца следующей недели температура не будет повышаться.
Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 1:00 31 января.
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