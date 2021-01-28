Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В предстоящие выходные в Москву вернутся минусовые температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики рассказали, что в пятницу в городе столбики термометров будут показывать выше нуля, однако уже в субботу они опустятся до -1... -3 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидается также гололедица.

Аналогичная погода сохранится и в воскресенье. А на следующей неделе, по прогнозам метеорологов, температура воздуха днем может опуститься до -4... -10 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что февраль порадует москвичей мягкими морозами. Он отметил, что столбики термометров будут показывать от -1 до -6 градусов.

По его прогнозам, в этом месяце выпадет до 100–110% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова будет в пределах 32–38 сантиметров.

Тем временем в столице с утра идет сильный снег, который продлится до вечера пятницы, сообщали синоптики. По прогнозам метеорологов, в городе выпадет до 13% месячной нормы осадков.

В Дептрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах из-за снегопада. Специалисты предупредили, что снежный фактор может ухудшить видимость на дорогах и послужить причиной возникновения аварий.

