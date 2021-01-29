Москвичей предупредили о гололедице до воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать до 1:00 31 января.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве выросла до 26 сантиметров из-за прошедшего снегопада.

В предстоящие выходные в Москву вернутся минусовые температуры. В пятницу в городе столбики термометров будут показывать выше нуля, однако уже в субботу они опустятся до -1... -3 градусов. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, февраль порадует москвичей мягкими морозами. Он отмечал, что столбики термометров будут показывать от -1 до -6 градусов.