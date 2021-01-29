Сугробы в Москве выросли до 26 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Высота снежного покрова в Москве выросла до 26 сантиметров из-за прошедшего снегопада. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"На базовой метеостанции высота снежного покрова увеличилась до 26 сантиметров, вчера было 22 сантиметра. За вчерашний день и за ночь выпало 7 миллиметров осадков", – рассказал специалист центра.

Он добавил, что январской нормой осадков является показатель 52 миллиметра.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москву вернутся минусовые температуры. В пятницу в городе столбики термометров будут показывать выше нуля, однако уже в субботу они опустятся до -1... -3 градусов. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье.

Также ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что февраль порадует москвичей мягкими морозами. Он отмечал, что столбики термометров будут показывать от -1 до -6 градусов.

