В Москве прогнозируется ухудшение погоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ухудшение погоды ожидается в Москве. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Сообщается, что в городе прогнозируется образование тумана, а также изморозь и гололедица. Видимость в некоторых районах Москвы составит от 300 до 800 метров.

В материале указывается, что пешеходам следует отдать предпочтение обуви с нескользкой подошвой. При этом водителей просят соблюдать дистанцию на дорогах.

"Автомобилистам рекомендуется строго следовать правилам дорожного движения, соблюдать дистанцию, не превышать скорость", – сообщается в публикации.

Уточняется, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной затруднения движения транспорта и увеличения числа аварий.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и области из-за гололедицы. Предупреждение актуально до 11:00 4 февраля.

Накануне москвичам рассказали о погоде на среду, 3 февраля. По данным синоптиков, в столице ожидаются облачность и небольшой снег.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в начале следующей недели в столицу придут тимофеевские морозы. Температура ночью достигнет -27 градусов.