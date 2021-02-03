В Москве прогнозируется ухудшение погоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Ухудшение погоды ожидается в Москве. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.
Сообщается, что в городе прогнозируется образование тумана, а также изморозь и гололедица. Видимость в некоторых районах Москвы составит от 300 до 800 метров.
В материале указывается, что пешеходам следует отдать предпочтение обуви с нескользкой подошвой. При этом водителей просят соблюдать дистанцию на дорогах.
"Автомобилистам рекомендуется строго следовать правилам дорожного движения, соблюдать дистанцию, не превышать скорость", – сообщается в публикации.
Уточняется, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной затруднения движения транспорта и увеличения числа аварий.
Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и области из-за гололедицы. Предупреждение актуально до 11:00 4 февраля.
Накануне москвичам рассказали о погоде на среду, 3 февраля. По данным синоптиков, в столице ожидаются облачность и небольшой снег.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в начале следующей недели в столицу придут тимофеевские морозы. Температура ночью достигнет -27 градусов.
Москвичей предупредили о надвигающихся морозах
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