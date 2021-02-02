Москвичам рассказали о погоде на среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 3 февраля, москвичей ожидают легкий мороз и небольшой снег, сообщает Гидрометцентр РФ. Также, по данным синоптиков, в столичном регионе возможно образование гололедицы.

В Москве прогнозируется южный ветер порывами 5–10 метров в секунду. Показатели атмосферного давления окажутся ниже нормы и составят около 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о возвращении суровой зимы в Москву.

По его словам, зима в столице приобретет суровый характер с четверга, 4 февраля. Он добавил, что в конце недели дневная температура упадет до 15 градусов мороза.