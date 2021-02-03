Синоптик рассказала, сколько продлится снегопад в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снегопад в столице продлится чуть более суток, к утру четверга сугробы вырастут на 4–5 сантиметров. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Так что снег в Москве будет идти чуть больше суток, основное усиление снегопада придется на вечернее время и на завтрашние дневные часы", – уточнила метеоролог.

По ее словам, всего в столице выпадет 3 миллиметра осадков.

Также известно, что в Москве и Подмосковье до 13:00 пятницы действует желтый уровень опасности из-за гололедицы.

В четверг в ночные часы в столичном регионе прогнозируется до минус 14 градусов, днем – до минус 3 градусов. В пятницу ночью столбики термометров в столице покажут до минус 18 градусов, а днем – до минус 11. В течение двух дней ожидаются гололедица и снегопады. Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.