Городские службы проводят противогололедную обработку столичных дорог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы ведут очистку столичных дорог из-за снегопада и проводят противогололедную обработку, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, снегопад в столице продлится до 3:00 4 февраля. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей сплошной противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", – говорится в сообщении комплекса в Twitter.

Москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, а автолюбителей с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех для уборочной техники и соблюдать скоростной режим.

Ранее столичный Депранс предупредил водителей о гололеде на дорогах, в связи с чем автомобилистам рекомендовали быть особенно внимательными во время поездок за рулем.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ранее рассказала, что снегопад в столице продлится чуть более суток, к утру четверга сугробы вырастут на 4–5 сантиметров. По ее словам, всего в столице выпадет 3 миллиметра осадков.

В четверг в ночные часы в столичном регионе прогнозируется до минус 14 градусов, днем – до минус 3 градусов. В пятницу ночью столбики термометров в столице покажут до минус 18 градусов, а днем – до минус 11. В течение двух дней ожидаются гололедица и снегопады. Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.