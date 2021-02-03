Городские службы проводят противогололедную обработку столичных дорог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Городские службы ведут очистку столичных дорог из-за снегопада и проводят противогололедную обработку, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, снегопад в столице продлится до 3:00 4 февраля. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей сплошной противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", – говорится в сообщении комплекса в Twitter.
Москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, а автолюбителей с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех для уборочной техники и соблюдать скоростной режим.
Ранее столичный Депранс предупредил водителей о гололеде на дорогах, в связи с чем автомобилистам рекомендовали быть особенно внимательными во время поездок за рулем.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ранее рассказала, что снегопад в столице продлится чуть более суток, к утру четверга сугробы вырастут на 4–5 сантиметров. По ее словам, всего в столице выпадет 3 миллиметра осадков.
В четверг в ночные часы в столичном регионе прогнозируется до минус 14 градусов, днем – до минус 3 градусов. В пятницу ночью столбики термометров в столице покажут до минус 18 градусов, а днем – до минус 11. В течение двух дней ожидаются гололедица и снегопады. Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
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