Москвичей предупредили о перекрытии ряда переулков для вывоза снега

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
С 23:00 для вывоза снега частично перекроют движение по Безымянному переулку (от Столового до Мерзляковского переулков). Временные ограничения будут вводить и на других улицах, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства.
По данным ведомства, в ночь на 14 февраля возможны непродолжительные перекрытия движения на ряде участков. Ограничения могут быть в Хилковом переулке, Толмачевском переулке, Малом Афанасьевском переулке, Дурасовском переулке, 1-ом Зачатьевском переулке и Малом Каретном переулке.
Кроме того, движение транспорта могут ограничить в 1-ом Котельническом переулке, Крапивенском переулке, Крестовоздвиженском переулке, Курсовом переулке, Лиховом переулке, Медвежьем переулке, а также Петровском переулке.
Еще временные ограничения могут быть в Малом Путинковском переулке, Рахманковском переулке, Скарятинском переулке, Скатерном переулке и улице Большая Дмитровка.
"Приносим извинения за возможные неудобства. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб", – уточняется в сообщении столичного комплекса.
Ранее Дептранс призвал водителей Москвы отложить поездки на машинах. Как уточнили в ведомстве, коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.
Больше миллиона кубометров снега отправили с улиц на снегосплавные пункты
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