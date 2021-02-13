Москвичей предупредили о перекрытии ряда переулков для вывоза снега

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 23:00 для вывоза снега частично перекроют движение по Безымянному переулку (от Столового до Мерзляковского переулков). Временные ограничения будут вводить и на других улицах, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

По данным ведомства, в ночь на 14 февраля возможны непродолжительные перекрытия движения на ряде участков. Ограничения могут быть в Хилковом переулке, Толмачевском переулке, Малом Афанасьевском переулке, Дурасовском переулке, 1-ом Зачатьевском переулке и Малом Каретном переулке.

Кроме того, движение транспорта могут ограничить в 1-ом Котельническом переулке, Крапивенском переулке, Крестовоздвиженском переулке, Курсовом переулке, Лиховом переулке, Медвежьем переулке, а также Петровском переулке.

Еще временные ограничения могут быть в Малом Путинковском переулке, Рахманковском переулке, Скарятинском переулке, Скатерном переулке и улице Большая Дмитровка.

"Приносим извинения за возможные неудобства. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб", – уточняется в сообщении столичного комплекса.

Ранее Дептранс призвал водителей Москвы отложить поездки на машинах. Как уточнили в ведомстве, коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.