В Госдуме предложили установить верхнюю планку тарифов на такси

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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) предложил установить верхнюю планку тарифов на поездки в такси. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Безусловно, необходимо регулировать цены на такси. При этом я не говорю о том, что государство должно вмешиваться в формирование каждого тарифа на каждую поездку. Но государство должно в том или ином субъекте установить нижнюю и верхнюю планки этих тарифов", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что нижняя планка нужна для защиты водителей от демпинга, когда таксисты искусственно занижают цены в борьбе за пассажира. Верхняя планка, по его словам, необходима прежде всего для пассажиров, когда агрегаторы завышают цены во время непогоды или в праздничные дни.

Старовойтов считает необходимым обсудить данный вопрос с Федеральной антимонопольной службой и представителями органов власти субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что ФАС планирует оценить влияние агрегаторов такси Uber и "Яндекс.Такси" в Москве и Подмосковье. Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева отметила, что законодательство РФ запрещает злоупотребление доминирующим положением той или иной компании.

На фоне продолжительных снегопадов в Москве был замечен существенный рост цен на услуги такси. В пресс-службах сервисов "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" объяснили, что это вызвано сложной дорожной ситуацией и повышенным спросом.

В департаменте транспорта Москвы призывали компании не завышать стоимость услуг. В ведомстве объясняли, что рост цен провоцирует дефицит доступных поездок.