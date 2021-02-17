ФАС проверит влияние агрегаторов на цены за услуги такси в Москве и области

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует оценить влияние агрегаторов такси Uber и "Яндекс.Такси" в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
"ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий", – заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева.
Специалист отметила, что в совокупности Uber и "Яндекс.Такси" занимают 50% соответствующего рынка. Она также объяснила, что законодательство РФ запрещает злоупотребление доминирующим положением той или иной компании.
Ранее на фоне продолжительных снегопадов в Москве существенно подорожали услуги такси. В пресс-службах сервисов "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" объяснили, что данное решение вызвано сложной дорожной ситуацией и повышенным спросом.
В департаменте транспорта Москвы призвали агрегаторы не завышать стоимость услуг. В ведомстве объяснили, что рост цен провоцирует дефицит доступных поездок.
Москвичи пожаловались на стоимость поездки в такси
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