ФАС проверит влияние агрегаторов на цены за услуги такси в Москве и области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует оценить влияние агрегаторов такси Uber и "Яндекс.Такси" в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

"ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий", – заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева.

Специалист отметила, что в совокупности Uber и "Яндекс.Такси" занимают 50% соответствующего рынка. Она также объяснила, что законодательство РФ запрещает злоупотребление доминирующим положением той или иной компании.

Ранее на фоне продолжительных снегопадов в Москве существенно подорожали услуги такси. В пресс-службах сервисов "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" объяснили, что данное решение вызвано сложной дорожной ситуацией и повышенным спросом.

В департаменте транспорта Москвы призвали агрегаторы не завышать стоимость услуг. В ведомстве объяснили, что рост цен провоцирует дефицит доступных поездок.

