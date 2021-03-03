Три человека пострадали в столкновении двух такси на Севастопольском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух автомобилей такси случилась на юго-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника в экстренных службах столицы, ДТП произошло на Севастопольском проспекте в районе дома 83, корпус 2.

"В результате столкновения пострадали три человека, два из них госпитализированы", – заявил источник.

В данный момент в районе ДТП перекрыты две полосы движения. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины аварии выясняются.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на 6-м километре МКАД. Авария произошла между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов.

Накануне крупное ДТП случилось на Ростокинском путепроводе. Там столкнулись четыре машины, в результате чего оказалась перекрыта одна полоса движения.