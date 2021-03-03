Три человека пострадали в столкновении двух такси на Севастопольском проспекте

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием двух автомобилей такси случилась на юго-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС.
По данным источника в экстренных службах столицы, ДТП произошло на Севастопольском проспекте в районе дома 83, корпус 2.
"В результате столкновения пострадали три человека, два из них госпитализированы", – заявил источник.
В данный момент в районе ДТП перекрыты две полосы движения. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины аварии выясняются.
Ранее четыре автомобиля столкнулись на 6-м километре МКАД. Авария произошла между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов.
Накануне крупное ДТП случилось на Ростокинском путепроводе. Там столкнулись четыре машины, в результате чего оказалась перекрыта одна полоса движения.
Движение по Ростокинскому путепроводу затруднено из-за ДТП с участием четырех машин
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