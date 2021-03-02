Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись на 6-м километре МКАД. Об этом говорится в Telegram-аккаунте департамента транспорта.

Авария произошла между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавший.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов на востоке Москвы. Инцидент произошел на Лосиноостровской улице.

Накануне пассажир такси пострадал в ДТП на Дубининской улице. Авария с участием такси и трамвая № 26 произошла у дома 80.