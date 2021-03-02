Движение по Ростокинскому путепроводу затруднено из-за столкновения четырех авто

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Движение по Ростокинскому путепроводу на северо-востоке столицы затруднено из-за столкновения четырех автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"ДТП с участием четырех транспортных средств произошло на Ростокинском путепроводе в Москве. В результате столкновения перекрыта одна полоса, движение автотранспорта затруднено", – заявил источник.

Он уточнил, что в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Накануне в результате ДТП было приостановлено движение трамваев на Дубининской улице в Москве. Составы трех маршрутов задерживались из-за столкновения трамвая с такси.