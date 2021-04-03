Автомобиль каршеринга и такси столкнулись на юге столицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На юге Москвы произошла авария с участием автомобиля каршеринга и такси. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Орджоникидзе, 10 произошло столкновение автомобиля такси с автомобилем каршеринг. По предварительной информации, погибло 2 человека", – говорится в сообщении.

На месте случившегося работают оперативные службы города.

Ранее один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков и "Газели" в ТиНАО. В результате ДТП произошло возгорание "Газели".