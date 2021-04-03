Три автомобиля столкнулись на Веерной улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Веерной улице в районе дома 1 произошло ДТП. Там столкнулись три автомобиля, один вылетел на газон и перевернулся. Об этом сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

"Движение перекрыто по 1-й полосе в каждом направлении", – говорится в сообщении.

Ранее автомобиль сбил пешехода в Солнцеве. Машина следовала по Боровскому шоссе в направлении МКАД, в результате чего совершила наезд на мужчину, переходившего проезжую часть на красный свет. От полученных травм пешеход скончался на месте.