Автомобиль въехал в остановку в Южном Бутове

На Веневской улице автомобиль врезался в остановку общественного транспорта

Автомобиль въехал в остановку в столичном районе Южное Бутово, сообщает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, на Веневской улице столкнулись погрузчик и легковой автомобиль, в результате чего автомобиль въехал в остановку.

В результате ДТП пострадали четыре человека – они стояли на остановке общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла авария, в которой погибли два человека. Ее спровоцировал водитель каршеринга, когда пытался уйти от полицейских. Позже выяснилось, что у мужчины вообще не было прав.