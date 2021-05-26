Автомобиль перевернулся на крышу на Кутузовском проспекте

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Авария с легковым автомобилем произошла на Кутузовском проспекте, сообщает Москва 24.

Как уточняется, машина перевернулась на крышу на остановке для общественного транспорта после столкновения с другим автомобилем.

"В 17:05 по московскому времени на Кутузовском проспекте, дом 8, произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них в сторону остановки общественного транспорта", – сказали в ГИБДД ТАСС.

По данным столичного департамента транспорта, в результате происшествия пострадал пешеход, находящийся в момент ДТП на остановке. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Накануне два человека стали жертвами аварии, в которой столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир двухколесного транспортного средства.