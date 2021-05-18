Мэр Владивостока Гуменюк заявил, что подает в отставку

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Глава Владивостока Олег Гуменюк заявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

По его словам, это решение он принял вместе с вице-премьером РФ, полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и главой Приморского края Олегом Кожемяко.

Гуменюк также добавил, что проработал в этой должности свыше двух лет, за это время командой администрации Владивостока было сделано немало, в особенности в области строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства.

"Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы. В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придет на мое место, удачи в достижении результатов на благо жителей города", – написал Гуменюк.

Ранее Юрий Трутнев согласился с необходимостью смены мэра Владивостока Олега Гуменюка. Это решение он обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

По его словам, на эту должность нужно искать человека, который своей эффективностью как управленца сможет изменить город к лучшему.