Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России

Фото: ТАСС/Таисия Боршигова
Вице-премьер Юрий Трутнев предложил считать жителей американского штата Аляска подданными Российской империи в ответ на признание США россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом сообщает РИА Новости.
Он заявил, что Россия готова творчески развивать такую "новую позицию" международного права.
"Я готов переговорить с министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи", – сказал Трутнев.
Ранее сообщалось, что США признали уроженцев Курил японцами для грин-карт. Уточнялось, что лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии, а лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России.
СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.
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