США признали уроженцев Курил японцами для грин-карт

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Власти США считают россиян, родившихся на островах Южных Курил, уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах проведения розыгрышей грин-карт на сайте Госдепартамента.

"Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", – отмечается в инструкции.

Программа Diversity Visa ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями.

Для получения визы и впоследствии грин-карты необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка.

Заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа ранее предложил запретить проведение лотереи на получение грин-карт в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что диалог с Токио по вопросу о Курильских островах возможен только после признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.