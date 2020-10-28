Курильские острова усилят новейшими боевыми машинами

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Оборону Курильских островов планируют усилить танками Т-72Б3, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Согласно планам, на полное перевооружение понадобится около двух лет. Первые боевые машины уже поставлены на Курилы, говорится в материале.

Военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал изданию, что "ракетный" танк имеет двигатель увеличенной мощности, тепловизионный прицел, улучшенную систему управления огнем и связью. Также машина оснащена дополнительной защитой.

Хлопотов подчеркнул, что новая техника должна стать эффективной поддержкой армии в противодесантных операциях.

Ранее новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга во время выступления со своей программной речью в парламенте подчеркнул, что в проблеме принадлежности Курил необходимо поставить точку.

До этого японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти страны отобрать у России Курильские острова. В противном случае, по его словам, Япония покажет слабость в территориальном споре.