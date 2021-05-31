СК сообщил о проведении обысков в доме экс-мэра Владивостока

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В доме у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка проходят обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую.

"Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка", – сказала она.

С чем связаны обыски, в ведомстве не уточнили. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Гуменюк не задержан и находится в статусе свидетеля.

Гуменюк ушел в отставку 18 мая. По его словам, данное решение он принял вместе с вице-премьером РФ, полпредом президента страны в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и главой Приморского края Олегом Кожемяко.

Сообщалось, что Кожемяко и Трутнев решили, что на должность главы Владивостока нужно искать человека, который своей эффективностью как управленца сможет изменить город к лучшему.