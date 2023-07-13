Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Минцифры РФ Максима Паршина, обвиняемого в коррупционном преступлении. Об этом сообщает ТАСС.

"Ему (Паршину. – Прим. ред.) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", – рассказали в суде, отметив, что решение может быть обжаловано.

Ранее по тому же делу суд отправил под домашний арест гендиректора компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова, обвиняемого в даче взятки Паршину. При этом следствие ходатайствовало о заключении обоих под стражу.

О задержании Максима Паршина стало известно вечером 13 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Комментируя ситуацию, в пресс-службе Минцифры отмечали, что ведомство содействует правоохранительным органам в расследовании дела.

