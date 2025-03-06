ТАСС: жена экс-мэра Сочи Копайгородского угрожала двум свидетелям убийством

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина угрожала двум свидетелям убийством и причинением вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что Копайгородская, находясь под домашним арестом, нарушила условия содержания, общаясь со свидетелями, которые имеют отношение к ранее уголовному делу и не являются ее родственниками. В частности, она оказывала на них давление, чтобы те дали ложные показания, что предусмотрено частью 2 статьи 309 УК РФ ("Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу").

"Кроме того, в рамках этого дела задержан еще один фигурант, которому обвинение пока не предъявлено", – отметили в правоохранительных органах.

Там также добавили, что Копайгородская намеренно нарушила условия домашнего ареста, чтобы помешать следствию в рамках уголовного дела, которое ведется в отношении нее и ее супруга.

В связи с давлением на свидетелей столичный суд изменил меру пресечения супруге экс-мэра Сочи с домашнего ареста. Она была взята под стражу во время судебного заседания.

Копайгородского задержали в сентябре прошлого года. Ему были выдвинуты обвинения в присвоении или растрате в особо крупном размере. После этого была задержана его жена, которая присутствовала на допросе в следственном департаменте МВД в качестве свидетеля в рамках дела мужа. Ей были выдвинуты аналогичные обвинения.

При этом Копайгородская рассказывала, что ее несовершеннолетних детей хотят отдать в детский дом. Она отметила, что их не с кем оставить. Старшему сыну жены экс-мера, который был допрошен по уголовному делу в качестве свидетеля, запретили общение с родителями.