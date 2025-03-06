Суд отправил жену экс-мэра Сочи Копайгородского под стражу

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине, которая обвиняется в посредничестве в вымогательстве взятки и растрате. Женщина отправлена в СИЗО, следует из сообщения в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Супруга экс-мэра Сочи была взята под стражу в зале суда. Ранее она находилась под домашним арестом. Суд изменил меру пресечения Копайгородской из-за ее давления на свидетеля, уточняется в сообщении.

Экс-мэра Сочи задержали в сентябре прошлого года. Он обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере. Вскоре была задержана супруга Копайгородского, которая пришла на допрос в следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела мужа. Ей также предъявили обвинение.

Копайгродская заявляла, что ее детей после изменения меры пресечения могут отдать в детский дом. Как отметила жена экс-мэра Сочи, их не с кем оставить.