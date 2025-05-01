РИА Новости: жене экс-мэра Сочи предъявлено 3 эпизода в посредничестве во взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине было предъявлено обвинение по трем эпизодам статьи о посредничестве во взяточничестве и двум эпизодам по статье о давлении на свидетелей. Об этом сообщает РИА Новости.

Копайгородской Янине 14 апреля предъявлено обвинение в совершении следующих преступлений: присвоение денежных средств, совершенное организованной группой; три эпизода в посредничестве во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, и два эпизода принуждения свидетелей к даче ложных показаний.

Также известно, что Московский городской суд 30 апреля отклонил жалобы адвокатов на перевод Копайгородской из СИЗО под домашний арест. Сама женщина свою вину не признает.

Экс-мэра Сочи задержали в сентябре прошлого года. Он обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере. Вскоре была задержана его супруга, которая пришла на допрос в следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела мужа. Ей также предъявили обвинение.

Позже выяснилось, что Копайгородская, находясь под домашним арестом, нарушила условия содержания, общаясь со свидетелями, которые имеют отношение к ранее уголовному делу и не являются ее родственниками. В частности, она оказывала на них давление, чтобы те дали ложные показания.