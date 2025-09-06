Фото: mcbi.mossport.ru

Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг арестован по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие расследует уголовное дело в отношении шести участников преступной группы, среди которых также есть бывшие оперуполномоченные одного из отделов полиции. Они обвиняются в совершении преступлений по пунктам а, г, е части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, в феврале этого года организатор преступной группы привлек своих знакомых, в том числе спортсмена и оперуполномоченных одного из отделов полиции, для совершения преступлений в столичном регионе. Он находил граждан, которые занимаются криптовалютой и имеют в своем распоряжении денежные средства в крупном размере.

После этого Четинбаг, пользуясь хорошим знакомством с потерпевшими, назначал им встречи, проверял обстановку и сообщал данные другим участникам о месте их нахождения. Соучастники представлялись правоохранителями, предъявляли свои служебные удостоверения и угрожали проведением оперативных мероприятий.

Затем они вымогали деньги и под давлением изымали мобильные телефоны, проверяли банковские счета на биржах и требовали перевода цифровых активов в обмен на свободу. В результате материальный ущерб составил более 4 миллионов рублей.

"Следствием пятерым участникам преступной группы предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один фигурант объявлен в розыск", – говорится в сообщении.

