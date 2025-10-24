Набиуллина не стала комментировать задержание главы АСВ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не стала комментировать тему задержания генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрея Мельникова на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Нет, я не готова сейчас комментировать", – заявила Набиуллина.

В четверг, 24 октября, стало известно, что Мельникову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве на 4 миллиарда рублей. Ранее суд заключил его под стражу на 2 месяца, дело рассматривалось в закрытом режиме.

По данным СМИ, показания на гендиректора АСВ мог дать бывший замглавы Александр Попелюх, арестованный в прошлом году по обвинению в хищении 200 миллионов рублей, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир".

