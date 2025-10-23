ТАСС: силовики проводят следственные действия с главой Агентства по страхованию вкладов

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики проводят следственные действия с главой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андреем Мельниковым, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что они связаны с делом о мошенничестве. По данным СМИ, показания на Мельникова мог дать бывший замглавы АСВ Александр Попелюх, арестованный в 2024 году по обвинению в хищении 200 миллионов рублей, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир".

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу Попелюха 10 октября прошлого года. Арест произошел по ходатайству следствия в рамках уголовного дела. Под домашний арест отправлен арбитражный управляющий Дмитрий Воронин, который участвовал в процедуре банкротства "ВДТ Строй". По данным СМИ, он проходит с Попелюхом по делу о мошенничестве.

Столичный суд также арестовал заместителя генерального директора АСВ Ольгу Долголеву по подозрению в соучастии в мошенничестве.

