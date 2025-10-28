Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Попову на полгода

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

235-й Гарнизонный военный суд продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему заместителю главы Минобороны России генералу армии Павлу Попову, сообщает ТАСС.

Уточняется, что во время заседания Попов находился в специальном помещении – "аквариуме" – вместе с ходунками, поскольку передвигается только с их помощью.

Его адвокат Денис Сагач ранее заявлял о серьезных проблемах со здоровьем у подзащитного. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на более мягкую, однако суд отклонил просьбу.

Начало судебного следствия по уголовному делу в отношении экс-замминистра назначено на 11 ноября.

Попов был задержан в августе 2024 года. Он обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей в составе преступной группы. По судебному решению арестованы его загородный дом и подсобные помещения.

По версии прокуратуры, Попов мог быть организатором ОПГ. Ведомство полагает, что не позднее марта 2022 года он организовал группу для хищения денег, выделенных на строительство парка "Патриот".

В преступную деятельность были вовлечены его директор Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. На имущество всех фигурантов также наложен арест.

Также выяснилось, что Попов построил дом и баню за счет средств Минобороны.